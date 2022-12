25 aprile | La Russa | ' festeggiato con un mazzo di fiori a monumento partigiani'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Celebrare il 25come "ho già fatto" da ministro della Difesa: "sono andato al cimitero di Milano dove c'è una statua marmorea dedicata aie ho portato un enormediche credo fossero il segno del mio riconoscimento di chi ha dato la vita per riconquistare la libertà". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi. "Mi rifaccio esattamente al pensiero di Violante" quando era presidente della Camera, ha aggiunto riprendendo l'auspicio espresso per la pacificazione, "sperando che i tempi siano più maturi perchè cammini più velocemente".

Open

L'ha detto Ignazio Lain occasione degli auguri di Natale con la stampa parlamentare. E ha aggiunto: "Ma io l'ho già fatto: il 25quando ero al vertice della Difesa sono andato al ...... 35 anni , trovata morta, forse annegata, in una roggia, un canale artificiale, a San Giorgio Lomellina, Pavia, il 162021. Originaria della Russia , addestratrice di cani e criminologa con un ... La Russa: «25 aprile Non basta andare ai cortei. Se mi manca ... "Immaginate cosa succederebbe se andassi a un corteo per il 25 Aprile, dove il padre di Letizia Moratti venne ... Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione dei saluti con la Stampa ...(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2022 "Vorrei che, al termine del mio mandato, avessimo fatto un piccolo passo in avanti sulla pacificazione e nessuno mi venga a dire che non ce n'è bisogno. A quasi ...