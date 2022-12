The Net – Gioco di squadra | il cast attori completo della serie tv

(Di martedì 20 dicembre 2022) Qual è ildi The Net –di, latv in onda su Rai 2 da martedì 20 dicembre 2022? Di seguito l’elenco deglicon i rispettivi ruoli: Alberto Paradossi: Vincenzo Tessari Gaetano Bruno: Maurizio Corridoni Maurizio Mattioli: Mister Raymond Thiry: Jean Leco Massimo Ghini: Presidente Tessari Galatea Ranzi: Angela Tessari Orso Maria Guerrini: Patriarca Massimo Wertmüller: Frate Mario Beatrice Arnera: Miriam Martelli Livio Kone: Kenneth N’Doram Trama Abbiamo visto il) di The Net –di, ma qual è la tramatv in onda su Rai 2? Il Toscana Football Club, la seconda...

La Gazzetta dello Sport

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:- Gioco di squadra (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Cartabianca (talk show, politica,...Il frontman della leggendaria band ska britannica è morto dopo una breve malattia all'età di 63 ... "The Net - Gioco di squadra", la serie con Massimo Ghini: "Il calcio è cambiato, mi diverto meno" The Net Gioco di Squadra prima puntata, la trama e le anticipazioni dei primi due episodi in onda martedì 20 dicembre 2022 su Rai 2.Sulla scia dei mondiali da stasera per tre martedì su Rai 2 spazio alla serie The Net gioco di squadra. Tutte le anticipazioni sulla storia con al centro la passione degli italiani.