Scuola | Valditara annuncia | “Stop ai cellulari in classe” Ma in realtà non cambia nulla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il titolo del comunicato stampa chela nuova circolare inviata alle scuole italiane e firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeè perentorio: “aiin”. Presentando le nuove “indicazioni sull’utilizzo dei telefoni” nelle classi, il ministro spiega che “distrarsi con inon permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza”. “L’interesse comune che intendo perseguire è quello per unaseria, che rimetta al centro l’apprendimento e l’impegno”, aggiunge Giuseppe. Quindi, quali sono le novità? Nuove sanzioni? No, in pratica non ...