Adnkronos

Inoltre, parliamo dida seguire a vita, che possono avere diversa efficacia nei pazienti e ... Obiettivo primario per la persona conè raggiungere una carica virale non rilevabile, la ...I pediatri segnalano che nelleintensive italiane ci sono ricoveri per bronchioliti ... over - 60, donne in gravidanza, persone con diabete, affette da, asma, malattie cardiache o polmonari ... Hiv, terapie innovative ma serve garantire accesso (Adnkronos) – Garantire la qualità di vita delle persone con Hiv è un obiettivo prioritario ma sebbene non manchino le opzioni terapeutiche e anche qualora ci sia accessibilità al farmaco innovativo, ...La ricerca di un vaccino stavolta davvero efficace contro l’Hiv, non si ferma e anzi ... In altri termini il vaccino a cui si sta lavorando è una sorta di terapia vaccinale che prevede diverse ...