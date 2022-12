Highlights e gol Sampdoria-Dinamo Dresda 2-2 | amichevole 2022 VIDEO

(Di martedì 20 dicembre 2022) Glie le azioni salienti di2-2. L’con i tedeschi non sorride alla squadra di Stankovic che si fa pareggiare nei minuti finali. 2-2 grazie ai gol di Trimboli (5?) e Montevago (66?) per i blucerchiati. Per i tedeschi invece, gol di Meier (69?) e di Oehmichen (80?). Ecco glidel match. SportFace.

Sky Sport

Di seguito glidel match.Ecco il video con glidel match. Perugia-Venezia 2-1, gol e highlights: decide una doppietta di Lisi La Sampdoria pareggia per 2-2 contro la Dynamo Dresda nel ritiro in Turchia. La squadra di Stankovic va avanti di due reti con Trimboli al 5' e poi nella ripresa con Montevago al 66'. La formazione di ...Highlights Sampdoria-Dinamo Dresda: gol e azioni salienti della terza amichevole invernale per i blucerchiati in Turchia – VIDEO La Sampdoria ha incassato un altro colpo basso. Dopo il gol subito allo ...