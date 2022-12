GF Vip 7 | Sonia Bruganelli lascia il reality | Signorini chiama due ex vipponi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 20 dicembre 2022) La voce circolava già da alcune settimana, ma adesso è arrivata la conferma dai diretti interessati.lascerà la settima edizione del Grande Fratello Vip per tutto il periodo natalizio, quindi per almeno due puntate. Il motivo? Pare proprio che abbia in programma una bella vacanza all’estero. Neanche a dirlo, Alfonsosi sarebbe preparato alla grande per rimpiazzarla ed ecco che spuntano due examatissimi dai telespettatori. Grande Fratello Vip 7:vola a Dubai Quando c’è da far discutere,è davvero la numero uno. Se qualche giorno fa era finita sulla bocca di tutti per il prezzo da capogiro della sua borsetta griffata Hermés, questa volta a far discutere è il suo viaggio programmato per Natale. Dove andrà la bella ...