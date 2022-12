Calciomercato.com

... un accordo in cui potrebbero imboccare la strada verso Genova due giocatori che fino a oggi hanno un po' deluso: Sam Lammers e Razvan. Se dovesse finire davvero così, l'si troverebbe ..., CAPUTO AD UN PASSO. LAMMERS EVERSO LA SAMPDORIA Secondo quanto riportato da Sky Sport , infatti, il ds dell'Accardi ha chiuso ieri a Milano l'accordo con Caputo. Per far sì che ... Empoli, Marin verso la Sampdoria: Zurkowski in pole per sostituirlo Secondo La Gazzetta dello Sport, l’olandese andrà alla Samp Dopo l’arrivo imminente di Francesco Caputo, l’Empoli libererà sia Lammers che Marin con direzione Sampdoria. L’attaccante olandese sarà rim ...Il Cagliari ha detto sì al trasferimento in prestito alla Sampdoria di Razvan Marin nel calciomercato invernale: il centrocampista dovrebbe lasciare Empoli ...