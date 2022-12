Da Bereszynski a Contini | sarà un mercato di completamento

Tutto Napoli

Commenta per primo Affare fatto, per le firme si dovrà attendere i primissimi giorni di gennaio:al Napoli, Zanoli alla Sampdoria. Tutti rigorosamente in prestito secco. Per il nazionale polacco c'è una sorta di accordo tra i club per parlare dell'eventuale cifra del ...Inoltre, nella trattativa- Zanoli rientrerebbe anche il portiere Nikita, che sarebbe pronto a far ritorno a Napoli dopo aver giocato in prestito con la Samp solo per pochi mesi. ... Sky - Bereszynski, Contini e valutazioni su Demme: mercato di gennaio sarà funzionale ForzAzzurri.net - Le ultime sul mercato invernale del Napoli La redazione di Sky Sport riporta le ultime sul mercato del Napoli. In casa azzurra non verranno fatti colpi ad ...Il mercato di gennaio del Napoli sarà limitato a qualcosa di complementare, marginale e funzionale con l’arrivo di Bartosz Bereszynski che porterà esperienza rispetto al giovane Zanoli e sarà il vice ...