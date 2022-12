Atalanta | l’Inter ha la carta per arrivare a Scalvini

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 dicembre 2022)ha lain casa per provare a strappare il sì dell’peral centraleha lain casa per provare a strappare il sì dell’peral centrale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto anche Fabbian per abbassare il prezzo del difensore nel giro della Nazionale maggiore. Il centrocampista sta facendo bene in B alla Reggina e potrebbe essere una pedina importante sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.