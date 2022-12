Treviso | finisce fuori strada per colpa di un’auto pirata | si salva ma viene travolto da un altro veicolo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Due incidenti, uno dopo l’: il secondo è costato la vita a Livio Babetto, 44enne di Noale. Prima è stato tamponato ed è finitocon la sua auto. Poi, il 44enne è risalito lungo la carreggiata, ma è statoda un’utilitaria. L’uomo lavorava per l’azienda su trasporti Siad come camionista. Lo scorso venerdì, si stava recando a lavoro a bordo della sua Opel Meriva e viaggiava verso, lungo laregionale 515. Durante il viaggio, a Quinto di, è stato urtato violentemente da un, che lo ha spinto. Il conducente dell’autonon ha prestato soccorso ed ha proseguito il suo viaggio, dileguandosi. Secondo gli inquirenti, Livio Babetto – a ...

Treviso, finisce fuori strada per colpa di un'auto pirata: si salva ma viene travolto da un altro… Prima è stato tamponato ed è finito fuori strada con la sua auto ... L'uomo è stato rintracciato dagli investigatori della polizia stradale di Treviso – coordinati da Simone Morello – i quali sono ...La morte di Livio Babetto: la Procura apre l'inchiesta per omicidio stradale. Noale sotto choc Tamponato da un'auto pirata e poi travolto e ucciso da un altro veicolo. Si deciderà se disporre l'autops ...