Tornano le Cene della solidarietà | la grande tavola preparata da Despar Centro-Sud

La Gazzetta del Mezzogiorno

CIBO E BEVANDE 19 DICEMBRE 2022 - Pranzi di lavoro e aperitivi tra colleghi,in famiglia e serate fuori con gli amici: i brindisi, dopo due anni di restrizioni legate alla ...Feste 2022, ...... il 2023 vedrà spopolare eventi annessi al grande giorno comepre - matrimoniali, brunch del ... Questi elementi decorativi hanno il potere di trasformare qualsiasi spazio eperciò ad avere ... Tornano «Le Cene della Solidarietà»: fratellanza e inclusione attorno ad una grande tavola preparata da Despar Centro-Sud In 12 Comuni del Centro-Sud una grande tavola imbandita per i meno fortunati, senza tetto e richiedenti asilo, promossa da Despar Centro-Sud, in collaborazione con i referenti parrocchiali Caritas dei ...BARI - Dopo i gravi disagi e le restrizioni dovute alla pandemia, ritorna il 20 dicembre la tradizionale iniziativa di solidarietà natalizia, ideata e promossa da Despar Centro-Sud intitolata “Le Cene ...