Tensione tra Mosca e la Santa Sede

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’ambasciatore russo in VaticanoAlexander Avdeev ha protestato nei confronti delle dichiarazioni del Papapubblicate lunedì su America – la rivista dei gesuiti statunitensi. Nel corso di una lunga intervista, papa Francesco ha toccato molti temi e tra questi il conflitto in corso in Ucraina. «La sera del 28 novembre ho espresso indignazione ai vertici del servizio diplomatico vaticano – ha detto l’ambasciatore a un corrispondente della Tass – per le strane dichiarazioni attribuite a papa Francesco nella sua intervista». Avdeev ha osservato che “l’unità multinazionale del popolo russo è incrollabile e nessuno potrà metterla in discussione”. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito le parole del Papa “una perversione”. Secondo Tatyana Zonova, docente presso il Dipartimento di Diplomazia della“Mgimo” – la scuola moscovita di specializzazioni in Affari ...