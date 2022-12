(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tragedia a Croce di Casale, nel Comune di Comunanza nelle Marche : unto durante una battuta di caccia alun. Si tratta di una persona di 89 ...

leggo.it

Tragedia a Croce di Casale, nel Comune di Comunanza nelle Marche : un proiettile vagante sparato durante una battuta di caccia alcolpisce e uccide un uomo. Si tratta di una persona di 89 anni del Fermano, V. S. - anche lui parte della squadra di cacciatori - , per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare. ...Nel contestare la sentenza, in fase di ricorso, avrebbe infatti dichiarato di aver sparato pensando che l'animale nel mirino fosse un. Teoria verso la quale, con applombe tutto svizzero, si ... Spara al cinghiale, proiettile vagante colpisce e uccide un uomo Tragedia a Croce di Casale, nel Comune di Comunanza nelle Marche: un proiettile vagante sparato durante una battuta di caccia al cinghiale colpisce e uccide ...COMUNANZA – La vittima è Vito Silenzi, 89enne originario di Montefortino e residente a Fermo. Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri coordinati dalla Procura di Ascoli. Ecco gli aggiornamenti ...