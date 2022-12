Riciclaggio | il broker Gianluigi Torzi a processo a Roma La difesa | “Nessun reato | lo dimostreremo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) I guai giudiziari per ilsi accumulano. Il giudice per l’udienza preliminare dilo ha rinviato a giudizio su richiesta della procura diche lo accusa di autoed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il, arrestato nell’ambito del caso della compravendita dell’immobile di Sloane Avenue a Londra, è sotto inchiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria Vaticana che gli ha contestato un illecito profitto pari a 15 milioni di euro. Secondo le indagini delegate dai magistrati di piazzale Clodio agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria una parte dei 15 milioni, bonificata a due società inglesi dell’imprenditore molisano, sarebbe stata impiegata per l’acquisto di azioni di società quotate nella Borsa ...