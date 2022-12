Quinto Rapporto Auditel-Censis | dal boom degli schermi connessi alla banda larga

Leggi su digital-news

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Studio, lavoro, sport, entertainment, relazioni, acquisti, rapporti con le banche e con la pubblica amministrazione: non c’è settore della vita sociale che non sia entrato a pieno titolo nel digitale, trasformando la vitaitaliani. Che corrono verso la modernità. Lo raccontano i numeri: 120 milioni di(sono ben 5 per famiglia!), di cui 48 milioni di smartphone e 43 milioni di televisori; 93 milioni e 200.000 dispositiviad internet all’interno delle abitazioni; e ben 16 milioni e 700.000 sono Connected TV, vale a dire Smart TV o TV con dispositivi esterni, in crescita del 210,9% rispetto al 2017: in valore assoluto significa oltre 11...