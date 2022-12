Pd | Letta | ' fase difficilissima | ma non sono voluto scappare'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Per me è ancora più difficile dal 25 settembre a oggi piuttosto che laprecedente,, ma dopo ancora di più. Non, l'ho voluta interpretare questa. La politica di oggi, la tentazione di preservare la propria immagine evitando cose complicate, avrebbe suggerito di chiudere immediatamente". Lo ha detto Enricoall'incontro dei Popolari.

OlbiaNotizie

Nellafinale della sua segreteria, Craxi ha immaginato di continuare provvisoriamente l'...e Conte dovevano semplicemente prendere atto dell'ovvio, ovvero del fatto che i voti di PD e M5S ...LA RIPRESA DEGLI SCREENING Dall'altro lato, vapositivamente la ripresa dei programmi di ... maggiore sarà la nostra capacità di diagnosticare la malattia inprecoce. È infatti importante ... Pd: Letta, 'chi parla del nostro Statuto non l'ha letto, fase costituente è allargamento e novità' Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Per me è ancora più difficile dal 25 settembre a oggi piuttosto che la fase precedente, difficilissima, ma dopo ancora di più. Non sono voluto scappare, l'ho ...Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Per come è organizzato il nostro partito e per il suo Statuto, di cui normalmente si parla senza averlo letto, i sono trovato a gestire una fase complicata, lo ...