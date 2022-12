Migranti | tragedia al Cpr di Brindisi Fiamme nella struttura | un morto e un intossicato

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dramma nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco, in provincia di. Un immigrato èin seguito a un incendio divampato intorno alle 13mentre dormiva. Un altro, presumibilmente il responsabile del rogo, è rimasto. Ma le sue condizioni non sono gravi. Rogo al Cpr, une un ferito Secondo una prima ricostruzione, ad appiccare leall’interno del Cpr sarebbe stato un ospite della stessa. A quanto si apprende dalle prime notizie sulla dinamica dellaun immigrato ha appiccato l’incendio e un altro migrante èdal fumo. L’incendio sarebbe stato acceso da un uomo originario del Gambia come forma di protesta. ...

1' DI LETTURA FRANCAVILLA DI SICILIA (MESSINA) - Un sedicenne egiziano, ospitato in centro d'accoglienza perminorenni non accompagnati, è morto ieri mentre faceva il bagno nel fiume Alcantara, in territorio di Francavilla di Sicilia, nel Messinese. Lo scrive il quotidiano 'La Sicilia'. Secondo una ...Il barcone alla deriva e poi affondato, con a bordo 161, era stato soccorso la notte scorsa al largo dell'isola. "Questa ennesima" osserva Forti " accade in un momento in cui si ... Tragedia infinita: morti altri due piccoli migranti “Siamo arrivati all’assurdità di accettare con indifferenza le morti dei bambini in mare, come fosse normale”."Non è la prima volta che a Restinco accadono tragedie provocate dalle assurde condizioni di vita di chi è rinchiuso in tali strutture, veri e propri lager". (ANSA) ...