Manovra | Renzi e Madia | ' spegnere Spid sarebbe follia'

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Dopo l'indecoroso balletto sul Pos e la scelta miope di cancellare 18app, ora il governo Meloni prova aanche. Ma perché la Meloni ha così paura dell'innovazione?". Così Matteoe Marianna, presidente del Consiglio e ministra per la Pubblica amministrazione all'epoca dell'introduzione dello. “Si tratta di una innovazione del nostro Governo, che ci invidiano anche da altri paesi europei, su cui siamo arrivati per una volta primi. Il governo torni indietro, si fermi prima di fare un'altra brutta figura: diciamo basta alle scelte contro i cittadini. Viva la modernità e l'innovazione” concludono.

Agenzia Nova

