Corriere dello Sport

ROMA - Svolta storica in Serie A : il Consiglio della, dopo un confronto con l' Associazione Italiana Arbitri , ha autorizzato l'introduzione della tecnologia Saot (il cosiddetto fuorigioco semiautomatico). Lo aveva annunciato il presidente della ...La dirigenza neroverdealtre otto giocatrici confermate Non soltanto prima squadra, la JSL Women parteciperà ai torneidelle varie categorie, come confermano le parole di mister Palmeri: "Ci sono ... La Figc ufficializza il fuorigioco semiautomatico in A: ecco quando si parte Il Consiglio della Figc, sentita l'Aia, ha autorizzato l'introduzione della tecnologia Saot: i dettagli ROMA - Svolta storica in Serie A: il Consiglio della Figc, dopo un confronto con l' Associazione ...