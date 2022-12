Inchiesta Juventus | la Procura generale della Cassazione si dichiara incompetente | per ora l’indagine resta a Torino E chi dovrà decidere

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La richiesta degli imputati è inammissibile e non tocca allapresso lase l’sulladevere ao meno. Al momento, quindi, il procedimento contro Andrea Agnelli e gli altri ex vertici del club bianconeroin mano allache ha indagato ricostruendo i presunti falsi in bilancio nelle stagioni tra il 2018/19 e il 2020/21. Il giudizioè stato meramente tecnico: la decisione, visto lo stato del procedimento, spetta ad altri magistrati. Iltore aggiunto diMarco Gianoglio e i pubblici ministeri Ciro Santoriello e Marco Bendoni ...

L'sui conti della, i cui ex vertici sono accusati di falso in bilancio e aggiotaggio per tre esercizi dal 2019 al 2021, resta a Torino almeno fino all'udienza preliminare.......dellaresta a Torino. La Procura generale della Cassazione ha dichiarato infatti inammissibile per ragioni di procedura la richiesta delle difese di trasferire il faldone dell'a ...È arrivata in mattinata la decisione della Procura generale della Cassazione sulla richiesta di spostamento a Milano o Roma della sede del procedimento giudiziario relativo ...E' inammissibile la richiesta dei difensori che avevano chiesto di trasmettere gli atti alla procura di Milano ...