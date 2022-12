Don Luca Favarin | prete sospeso a divinis su sua richiesta | «La chiesa caccia me e non quelli che sniffano e vanno a puttane»

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Donè stato“a” nei giorni scorsi dalla diocesi di Padova. Ha chiesto lui stesso la sospensione: l’ufficialità è arrivata con un post su Facebook pochi giorni dopo la. Il vescovo Claudio Cipolla ha contestato le modalità del sistema di accoglienza: ilha aperto bar, ristoranti, tavole calde e persino un villaggio per minori non accompagnati. Per la Curia il sacerdote ha effettuato scelte «autonome e personali, sfociando in attività imprenditoriali su cui più volte la Diocesi ha chiesto informazioni, condivisione e trasparenza. Proprio per poter valutare l’autorizzazionea unper procedere con tali attività». Lui oggi in un’intervista rilasciata a Repubblica va all’attacco: ««La ...