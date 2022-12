Antony Beevor | “L’oppressione e il sangue impregnano la storia russa”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le Monde – Le atrocità commesse dall’esercito russo in Ucraina mostrano secondo lei la persistenza di unadi violenza e di terrore che ha le sue radici nella rivoluzione del 1917?– La rivoluzione del 1917 e più ancora la guerra civile, durata fino al 1921 e con un bilancio tra i 6 e i 10 milioni di morti, sono effettivamente state segnata da violenze estreme in entrambi i campi. I peggiori esempi di umanità perversa si trovano tra i russi bianchi, ma la spietata disumanità mostrata dai bolscevichi non ha eguali. È Lenin che ha inventato il gulag, la ?eka e il Kgb con la loro coorte di torture, di assassini, di minacce. Opporre i metodi di Lenin a quelli di Stalin è una favola. Questa tradizione di totale disprezzo per la vita umana continua ancora oggi: lo abbiamo visto con l’aggressione contro l’Ucraina, così ...