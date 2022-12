Addio Qatar | un Mondiale da non dimenticare

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ora che il mese di calcio nel deserto è alle spalle, con le sue parole, polemiche, suggestioni e fascinazioni, quello che resta è la sensazione di aver vissuto tante piccole pagine di storie dentro un romanzo che non diventerà mai un classico. E' stato ildella prima volta dell'Africa in una semifinale, quello dei saluti di una generazione di fuoriclasse o presunti tali che ci ha tenuto compagnia per un ventennio e che ha abbandonato la scena lasciandola ai due predestinati. E' stato ilcon poche novità tecniche e tattiche, a lungo nella prima fase nemmeno troppo spettacolo, ma che nell'atto finale tra Argentina e Francia ha condensato il meglio che questo sport sia in grado di offrire. E' stato ildelle contraddizioni, dei simboli negati e di quelli esibiti. Niente fasce arcobaleno, scritte a sfondo ...