(Di domenica 18 dicembre 2022) Si profila una seduta notturna domani inBilancio alla Camera per chiudere l'. Come spiegano fonti di maggioranza, regge ancora l'intesa per votare il mandato al ...

Agenzia ANSA

Intanto la seduta di oggi, iniziata alle 10, prosegue a, con due interruzioni per riunire l'ufficio di presidenza. Le opposizioni hanno invano chiesto all'unisono di anticipare al ...Nel corso del sopralluogo per valutare lo stato di avanzamento del cantiere che ormai da mesi, tra ritardi e interruzioni, al consolidamento del manto stradale, è stato ... Procede a singhiozzo l'esame della manovra in commissione - Politica Si profila una seduta notturna domani in commissione Bilancio alla Camera per chiudere l'esame della manovra. Come spiegano fonti di maggioranza, regge ancora l'intesa per votare il mandato al relator ...La dirigenza della Seap-Sigel Marsala procede con il taglio di “Miss Ace” Merle Baasdam. "Tutto il sodalizio marsalese ringrazia Merle..." ...