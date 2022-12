Primavera 2 | i rossoverdi battono 4-0 il Monopoli al “Moreno Gubbiotti” di Narni

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ternana: Morlupo, Ciucci, Koffi, Ferrante (K), Picchiantano, Bonugli (38? st Cipi), Manucci (22? st Schettini), Nunzi (38? st Nischwitz), Bustos (38? st Flaiani), Salerno, Manni (27? st Montecolle). A disp.: Antonini, Visani, Megaro, Monesi, Novelli. All.: Ferruccio Mariani: Bevilacqua, Cutrignelli, Marchitelli, Sorgente, Andrisani, Desiderato (K, 20? st Mezzapesa), Mazzotta (15? st Daali), De Vietro, Simone, Demichele (1? st Cirrottola (30? st Guglielmi), Tataru (1? st Collocolo). A disp.: Minucci, Bottalico, Fanelli, Macchia, Meliddo, Pavone, Rapio. All.: Filippo Giordano (Caricola squalificato) Arbitro: Giorgio Di Cicciodi Lanciano. Assistenti: Davide Stringini di Avezzano, Pierpaolo Carella di L’Aquila Marcatori: 12? pt Bonugli (T.), 34? pt, 13? st Salerno (T.), 16? st Ferrante (rig.,T.) Ammoniti: Simone e Andrisani (M.) Recuperi: 1/5 Fonte articolo e ...

... Cesar Falleti (veniva dal crociato rotto) e Fredrik Sørensen (stop muscolare in). ... Il primo di una serie di stop muscolari rimediati 'a turno' dai. Tutti di basso grado, ...... insomma, il centro sportivo dedicato ainessuno sembra voglia realizzarlo. Tra l'altro ... Certo, ora lì ci gioca ladella Ternana ed anche la squadra Femminile ma anche la Narnese, ... Ternana Primavera-Monopoli 4-0, ampio successo per i giovani ... La formazione di Mariani chiede spazio ai pugliesi per tornare al successo. In campo anche la formazione Under 17 La Ternana Primavera di Ferruccio Mariani affronterà il Monopoli, sabato 17 dicembre a ...Crespi, Colistra e Rossi regalano il quarto successo consecutivo alla formazione di Sanderra. Gol dell’ex per la compagine di Mariani Torna senza punti dalla difficile trasferta a Formello la Ternana ...