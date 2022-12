“Per te Sinisa” Mihajlovic | Silvia Toffanin rompe il protocollo e sono lacrime di commozione

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 dicembre 2022), il messaggio in ricordo di. Un lutto che ha di recente segnato non solo il mondo del calcio, ma anche della tv e dello spettacolo.si spegne per sempre dopo la dura lotta contro la grave malattia che lo ha colpito oltre tre anni fa. Una patologia che non ha dato scampo e che stando alle parole dei dottori si è rivelata in tutta la sua aggressività. L’ex allenatore del Bologna ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 53 anni.ricorda. Ha lottato come solo un campione sa fare, ma la malattia ha purtroppo avuto la meglio. L’ex calciatore, morto a 53 anni per una malattia devastante come lo è purtroppo la ...