Migranti | naufragio a largo di Lampedusa | muore bimba di due anni

Agenzia ANSA

16.58a Lampedusa, morta una bimbaal largo di Lampedusa. Sono stati tratti in salvo dalla Capitaneria di porto 43. Al momento non sembra che ci siano dispersi. Morta una bimba di due anni. La piccola viaggiava con ...16.58a Lampedusa, grave un bimboal largo di Lampedusa. Sono stati tratti in salvo dalla Capitaneria di porto 43. Al momento non sembra che ci siano dispersi. Grave un bimbo che non ha neanche un anno. E' stato ... Migranti: naufragio a largo Lampedusa, grave un bimbo E' morta al Poliambulatorio di Lampedusa la bambina di due anni che era sulla barca affondata a circa 10 miglia a sud dell'isola. La piccola (inizialmente si era parlato erroneamente di un bambino), c ...E’ deceduta al Poliambulatorio di Lampedusa la bambina (e non il bambino come scritto in precedenza) di due anni che era sulla barca affondata n ...