LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | 4×100 mista uomini | Panziera e Mora in finale! Ciampi e 4×100 mista donne out in batteria Finali dalle 9 35

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIIN2.33: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 9.35 con l’ultima sessione diche si preannuncia palpitante per i colori azzurri. A più tardi e grazie per averci seguito 2.32: Non è riuscito l’ingresso in finale, invece, ad una rabberciata staffettafemminile che ci ha provato chiudendo al nono posto e a Matteoche non è riuscito a ripetere l’exploit cronometrico della staffetta sui 200 stile libero. 2.30: Si chiude qui l’ultima sessione di batterie del Mondiale di Melbourne. Bicchiere ancora mezzo pieno per la squadra azzurra che si è presa altri tre posti in ...