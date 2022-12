Fink beffa ancora Martinenghi ma è doppietta azzurra sul podio. Bronzo Mora e 4x100 mista

La Gazzetta dello Sport

Ai Mondiali di Melbourne in vasca corta di Melbourne, doppietta azzurra nei 50 rana: Nicolò Martinenghi parte bene ma viene rimontato dall'americano Nic, già oro nei 100, e cede per l'inezia di 4 centesimi: 24'38 per l'americano con record dei campionati contro 25'42 dell'azzurro, che curiosamente ha un record italiano di 25'37. Bronzo a Simone ...... a differenza di Cerasuolo, ha comunque poco da rimproverarsi, essendosi arreso solo ad un... Italia in testa ai 350 metri prima della clamorosa e amarafinale con l'oro svanito per 8 ... Nuoto, Martinenghi e Cerasuolo argento e bronzo mondiali MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Due azzurri sul podio nella finale dei 50 rana maschili nell’ultima giornata dei Mondiali in vasca ...Ultima giornata di gare a Melbourne e Italia che va all'assalto del record di medaglie di Abu Dhabi. Inizio di giornata non al top, con Rivolta quinto nei 100 ...