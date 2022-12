Maury’s Com Cavi Tuscania a Modica per centrare la qualificazione in Coppa

Leggi su seriea24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ultima di andata in Sicilia per laComche domani pomeriggio alle 16 affronta l’Avimecc al PalaRizza di(RG). In palio, la qualificazione ai quarti di finale diItalia nel duello a distanza con Palmi: a passare saranno infatti le prime quattro di ciascun girone e l’attuale classifica vedeal quarto posto con 22 punti seguita ad una sola lunghezza dai calabresi che in settimana si sono aggiudicati per 3/1 il recupero con Marcianise. Squadra imprevedibile quella siciliana, attualmente quinta con 18 punti, capace di imporsi con Catania e Aversa, andare a punti con Bari per poi perdere con Roma e Napoli e lasciare un punto a Sabaudia. Nell’ultima gara interna si sono imposti 3/1 su Palmi e domenica scorsa hanno vinto col massimo scarto a ...