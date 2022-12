Jujutsu kaisen 2 | teaser trailer e data d’uscita

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’evento Jump Festa ’23 delle scorse ore ha rivelato undi presentazione dei personaggi della seconda stagione dell’anime. Il video svela anche ladella serie che debutterà nel luglio 2023.2 andrà in onda su MBS e TBS e su 28 canali affiliati mentre nel resto del mondo verrà distribuita in streaming da Crunchyroll. L’anime televisivoè stato trasmesso per la prima volta nell’ottobre 2020, con 24 episodi. Crunchyroll ha trasmesso l’anime al di fuori dell’Asia mentre andava in onda in Giappone e ha trasmesso anche i doppiaggi in inglese, spagnolo, portoghese, francese e tedesco. Il film anime0 ...

Jujutsu Kaisen: online il trailer della stagione 2 Al Jump Festa 2023 c'è stato spazio anche per degli annunci su Jujutsu Kaisen, una delle serie più popolari di questi tempi.Si avvicina sempre più l'attesissimo weekend del Jump Festa '23. Ecco quando e dove seguire l'evento in diretta.