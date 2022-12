Giorgetti fa tremare i pensionati | “Sistema verso il crollo”

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 dicembre 2022) “La vera riforma delle pensioni è incentivare la natalità. Senza natalità che sostenga ilsul lungo termine è finito tutto”. È questo il monito lanciato da Giancarlo, ministro dell'Economia, nel corso dell'iniziativa per i 10 anni di Fratelli d'Italia. L'esponente del governo Meloni ha anche parlato della manovra varata negli scorsi giorni, con alcune puntualizzazioni: “Su 20 paesi esaminati dalla Commissione Ue 10 paesi sono stati giudicati parzialmente in linea, promossi con riserva dunque, e 10 paesi tra cui l'Italia giudicati in linea quindi promossi. Questi sono i fatti poi c'è chi tifa contro. Poi si sono espresse riserve rispetto agli interventi sul pos, sul contante e una formula abbastanza complicata sulle pensioni, ma questi sono dettagli”. Nel corso del suo discorso a Piazza del Popolosi ...