Aumenti in bolletta | interviene l’Authority | ecco la strategia per ottenere il rimborso

(Di sabato 17 dicembre 2022)infinalmente scende in campo a tutela dei consumatori:come difendersi dalle truffe. La recente guerra in seno all’Europa ha recato con sé strascichi devastanti per l’economia del Belpaese.in(fonte pexels)In particolare, sono i costi indi energia e gas naturale a pesare come una spada di Damocle sulle teste degli italiani. Complice inoltre il rincaro dei prezzi delle materie prime, anche i prodotti sul carrello della spesa hanno subito un’impennata senza precedenti. La situazione complessiva sta quindi mettendo in ginocchio milioni di famiglie, ma occhio alle potenziali truffe. L’Antitrust ha indagato su sette società erogatrici di servizi: tra esse troviamo Eni, Enel, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie. ...

Today.it

...che 'Regione Lombardia è l'unica in Italia dove chi abita nelle case popolari non ha avuto...e alzeremo la soglia Isee delle famiglie che potranno usufruire di uno sconto sulladella ...... da inizio anno si sono registratidi oltre il 150% per alberghi e alimentari e oltre il 130% per bar e ristoranti.raddoppiata anche per famiglie, da 24 a 54 miliardi mentre il caro ... Bollette pagate troppo: cosa si può fare per i rimborsi e come tutelarsi Non bastavano bollette alle stelle e inflazione a due cifre. A rosicchiare i redditi delle famiglie ci sono, più di prima, anche le rate di mutui e prestiti. Nel caso di finanziamenti a tasso variabil ...(Agenzia Vista) Milano 17 dicembre 2022 “Regione Lombardia è l’unica in Italia dove chi abita nelle case popolari non ha aumenti delle bollette della luce e del gas. Mi piacerebbe che anche nelle alt ...