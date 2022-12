A Leffe open day delle scuole medie e inaugurazione di nuovi spazi riqualificati

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 dicembre 2022). Nella mattinata di sabato 17 dicembre a partire dalle 9 si terrà l’daySecondarie di Primo Grado di, in cui verranno mostrati ai genitori interessati gli ambienti dell’istituto comprensivo “Cav. Gianni Radici”, e verrà loro illustrato il piano dell’offerta formativa per i ragazzi che decideranno di iscriversi al prossimo anno scolastico. Nel corso della mattinata saranno presenti, oltre alla dirigente scolastica Sara Bardaro, anche alcuni membri dell’amministrazione comunale che coglieranno l’occasione per inaugurare in via ufficiale alcune zone della scuola recentemente riqualificate e rinnovate, tra cui iambienti per l’apprendimento D.A.D.A.