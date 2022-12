Vivere scorci del Natale così come accadeva a Taranto nel XIII secolo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Piazza Sant’Egidio, chiostro di San Francesco, slargo vico Cane e ipogeo di palazzo Stola: saranno questi i luoghi della città vecchia discelti per il grande evento di living history “Iltra i vicoli del Medioevo” in programma sabato 17 (dalle ore 17 alle 22) e domenica 18 (dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 21) ad ingresso gratuito.delsi faceva in città vecchia nel. È questa l’idea dell’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine, pronta ad animare uno dei luoghi simbolo dicon un salto indietro nel tempo. Saranno oltre un centinaio i rievocatori professionisti, provenienti da tutta la Puglia e non solo, che faranno immergere cittadini e ...

Visit Cesenatico

Nondimeno, non di soli open world puòil mercato , per una serie di motivi che andremo ad ...e lineare come quello di Striking Distance Studios può riuscire nell'intento di mostrare veri......per grandi che per piccini per sensibilizzare i cittadini nei confronti delle adozioni e del... in tutti i casi tempere su tavola, che ripropongonoinusuali del museo, come farebbe un ... Benvenuti a Cesenatico, il borgo marinaro del buon vivere I mercatini di Piazza della Città Vecchia, una crociera sulla Moldova, un workshop sul cristallo di Boemia. La capitale ceca sotto la neve diventa ancora più romantica e fiabesca. Ma c'è spazio anche ...A Ladispoli dopo due anni di attesa al bosco di Palo torna il “Presepe vivente”, la manifestazione giunta alla sua 28^ edizione è organizzata dalla Pro Loco di Ladispoli e con il patrocinio dell’Am ...