“Risolto il mistero del Lazio?” Merlino prova a spiazzare Colosimo | risposta secca

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Chiara, deputata di Fratelli d'Italia e volto emergente della squadra di Giorgia Meloni. Nonché, se ho capito bene, in odore di candidatura alla Regione. Finalmente il centrodestra ha trovato il candidato alla presidenza della regione? È lei? Il centrodestra è un po' misterioso su questo candidato”. È così che Myrtaaccoglie l'onorevole di FdI nel corso della puntata del 16 dicembre de L'Aria che Tira, il talk show che conduce su La7.non si vuole però sbilanciare in alcuna maniera sull'appuntamento elettorale del 12 febbraio, una data ormai imminente, e glissa senza minimamente toccare l'argomento del: “Buongiorno, vi saluto dal Decennale di Fratelli d'Italia, dove domani aspettiamo Giorgia Meloni”.

Il Cittadino di Monza e Brianza

Proprio come Glass Onion ha una vita lunga perché, anche dopo avereil, riascoltare la storia dall'inizio alla fine ha un sapore diverso. Murder Mystery Da vedere per godersi una ..."Facendo questi piccolissimi cambiamenti, le piante hannoun problema che hanno dovuto ... Oltre a risolvere unvecchio almeno cent'anni sul perché le piante abbiano strutture così ... Monza: risolto il mistero delle multe in via Giuliani Inter, da Digitalbits non ci sono novità. L'Inter valuta tre opzioni, ma è complicato che otterrà degli introiti già da questa stagione.Uno dei proiettili si era conficcato nell'infisso di una casa vicina. L'uomo è stato denunciato e le armi poste sotto sequestro ...