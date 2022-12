Pistola in faccia alla dottoressa | “Se mia moglie muore ti sparo in testa” panico al 118

LA NAZIONE

... ucciso con unarisalente alla guerra d'Algeria. Su Italia 1 dalle 21.26 Crossfire - bloccati nell'incubo. Amara, la figlia di Jo, si trovacon un criminale e lo supplica di ...A bloccarlo, non una esitazione, ma un uomo che gli si è avventato addosso rimediando un colpo diin. Sotto sequestro il poligono di tiro Resta chiuso e sotto sequestro il poligono di ... Colpito in faccia con il calcio di una pistola, denunciato l'aggressore Il battibecco per una precedenza negata nella notte in corso Monforte, poi le minacce con l'arma: l’automobilista danneggia l’auto bianca ...Aveva in casa una pistola e diverse munizioni, ma del porto d’armi neanche l’ombra. A scoprirlo sono stati i carabinieri durante l’esecuzione dell’ordinanza con cui cinque giovani sono finiti in carce ...