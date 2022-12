Inter | diventa sempre piu calda la pista Kessie

IL GIORNO

Ritiratosi nel 2006 con la maglia dell', Mihajlovic rimane a Milano doveil vice di Roberto Mancini. Insieme vincono due scudetti consecutivi e una Supercoppa Italia. In quell'c'...... formazione della quale è il marcatore più anziano in campionato: in Ascoli -dell'8 aprile ... Il 21 maggio 2012il nuovo commissario tecnico della Nazionale serba firmando un contratto ... Sinisa Mihajlovic a Milano: due Coppe Italia con l'Inter, in rossonero ... L’ex calciatore e allenatore serbo era malato di leucemia dal 2019. I successi con la Stella Rossa e la carriera in Italia con Roma, Sampdoria, Lazio e Inter: l’ultima panchina da allenatore con il Bo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Morto Sinisa Mihajlovic, la famiglia: 'Ha lottato con coraggio contro orribile malattia' ...