“Cosa fare se siete raffreddati” L’allarme di Fabrizio Pregliasco sull’influenza

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’influenza picchia duro. Non si vedeva da tempo un’epidemia influenzale con una curva di contagi “mai così alta da 15 anni”. È arrivata in anticipo e ha già colpito un numero di persone superiore al massimo raggiunto negli anni recenti. Fino a una settimana fa aveva colpito 3,5 milioni di italiani e si attende il nuovo report in arrivo venerdì 16 dicembre per capire quanti altri sono stati infettati. Probabile che il numero cresca di almeno un altro milione di casi. “Stiamo vivendo una stagione influenzale tra le più intense degli ultimi 15 anni, registriamo un numero di casi enorme”. A parlare è Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica di Roma. Va detto che negli anni scorsi l’impatto dell’influenza è stato decisamente blando grazie all’uso delle mascherine e al distanziamento sociale provocati dal Covid. Il progressivo allentamento di queste misure ha portato a una ...

