Concerti di Nesli nel 2023 | date e biglietti in prevendita per Luna Crescente Live Set

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Annunciati idinel, con le primedel calendario delSet. Il rapper e produttore Francesco Tarducci – questo il nome di battesimo del fratello di Fabri Fibra – tornerà sul palco con un serie diindoor durante le quali coglierà l’occasione per riabbracciare il suo pubblico. Di seguito il calendario deidinelcon i prezzi deigià disponibili in: 28 febbraio– Torino, Hiroshima Mon Amour: Posto Unico € 20,0002 marzo– Milano, Magazzini Generali: Posto Unico € 20,0004 marzo– Padova, Geox...

SilhouetteDonna

"Nessun aiuto" e "Ringrazio" sono dedicate rispettivamente al fratelloe alla madre. Qui l'... Scheda artista Tour&, Fabri Fibra La fotografia dell'articolo è pubblicata non ..."Nessun aiuto" e "Ringrazio" sono dedicate rispettivamente al fratelloe alla madre. Qui l'... Scheda artista Tour&, Fabri Fibra La fotografia dell'articolo è pubblicata non ... Musica: le novità per la tua playlist di dicembre