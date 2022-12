(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gydasi conferma attualmente imbattibile e si impone anche nella prima Gundersen del weekend a, sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di2022-2023. La fuoriclasse norvegese ha costruito come di consueto il successo sul trampolino, per poi gestire agevolmente il vantaggio accumulato nel corso della 5 km di sci di. La detentrice della Sfera di Cristallo raggiunge così la doppia cifra di affermazioni individuali nel circuito maggiore (su 12 competizioni disputate), portando a quota 3 le gare vinte consecutivamente in questo avvio di stagione e allungando a oltre 100 punti sulla prima inseguitrice in classifica generale. Completano il podio odierno la padrona di casa Lisae la giovanissima ...

OA Sport

Alle spalle di Rehrl partirà un gruppo di quattro atleti che potrebbero andare a giocarsi il podio: a 58' partirà a Julian Schmid, tutti con lo stesso tempo, ad 1 di distanza da Riiber partiranno ...La trentina classe 2003 dovrà guardarsi le spalle sugli sci stretti dalla rimonta di alcune fondiste competitive come la tedesca Jenny Nowak (sesta a 1'18' dalla leader), le gemelle Haruka e Yuna ... Combinata nordica, Westvold Hansen vince gara-1 a Ramsau davanti a Hirner e Armbruster. Quinta una buona Annika Sieff nel fondo Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, volley e sport invernali.