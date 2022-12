«Ciao | sono la figlia brutta» | Jolanda Renga chiede scusa a se stessa

Cosmopolitan

... "La scelta più difficile", dice Joey Saputo, "da quandopresidente del Bologna". In questi ......Alla notizia della morte di Sinisa Mihajlovicstate tante le dichiarazioni da parte del mondo della politica. Commozione e cordoglio nelle ...Sinisa, riposa in pace'. Morto Sinisa Mihajlovic, ... Jolanda Renga: «Anche io mi dico che sono brutta, e mi chiedo ... Jolanda Renga si rende protagonista di un discorso commovente sui social per rispondere a tutte le critiche ricevute sul suo aspetto fisico ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...