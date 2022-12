Calcio | Spagna | Busquets lascia la Nazionale | ' grazie a tutti | è stato un onore'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Barcellona, 16 dic. - (Adnkronos) - Si chiude qui l'eracon la maglia dellaspagnola. Il centrocampista, capitano in occasione dei Mondiali di Qatar 2022 che hanno visto lauscire agli ottavi per mano del Marocco, ha deciso di non indossare più la maglia delle Furie Rosse. Il giocatore classe '88 sapeva che Qatar sarebbe stata l'ultima opportunità per tornare a vincere la Coppa del Mondo, ma era ancora in ballo l'ipotesi di farlo ritirare dalladopo le Final Four di Nations League. Possibilità venuta meno, visto che èlo stesso Sergiad annunciare l'addio. "Ciao a, vorrei annunciare che dopo quasi 15 anni e 143 partite è arrivato il momento di salutare la- ha scritto il centrocampista ...

Corriere dello Sport

La carriera di Busquets con la Spagna: 143 partite totali con la Nazionale maggiore per Sergi Busquets che fece il suo esordio, appena 20enne, l'1 aprile 2009, entrando al posto di David Silva in ... Sergio Busquets non giocherà più per la Spagna. Colonna portante del centrocampo spagnolo per oltre un decennio, Busquets ha aiutato il proprio paese a vincere la Coppa del Mondo nel 2010 e gli Europe ...