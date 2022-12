Bruno Pizzul | “Troppe informazioni per le telecronache di oggi”

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «Messi è come Maradona? Non scherziamo neppure» Libero, di Leonardo Jannacci, pag. 30 (…) Domenica si gioca la finale Argentina-Francia. Ci perdoni la prima banale domanda… «La stoppo subito. Tutti vogliono sapere da un signore che di finali ne ha viste e raccontate tante, chi vincerà. Ebbene, io dico 50 e 50». La Francia ha complessivamente più talento, l’Argentina è più quadrata: lettura corretta? «É difficile valutare il reale stato di forma con il quale anivano all’ultimo round. Hanno denotato, entrambe, qualche crepa fisica in alcune fasi delle semifinali». La domanda delle cento pistole: domenica Messi può raggiungere Maradona come palmares, ma lo vale? «Non scherziamo. Messi può arrivare ad avere più trofei in bacheca ma Diego era e resta inarrivabile e unico. Era un atleta basso e goffo ma in grado di realizzare, con il pallone, cose contrarie alle leggi della fisica». Lo sa ...