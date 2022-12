Bimbi ustionati all’asilo | il pm chiede l’archiviazione per il parroco

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Osio Sopra. Quando lo scorso 30 maggio, all’interno del cortile alla scuola materna San Zeno di Osio Sopra, una fiammata investì e ustionò gravemente 5 bambini e tre adulti impegnati in un laboratorio di orienteering, lui non era presente. E nemmeno sapeva che quel giorno si sarebbe tenuta quella specifica attività. Così il pubblico ministero Silvia Marchina, titolare dell’inchiesta che vede indagate la maestra, la coordinatrice dell’asilo e il papà che versò il bioetanolo sul braciere per arrostire i marshmellows, ha deciso direper Don Luca Guerinoni, legale rappresentante della scuola materna. L’avvocato delle parti civili, ovvero le famiglie dei due bambini feriti in modo più grave, si è però opposto alla richiesta del pm. Sarà quindi il giudice delle indagini preliminari a decidere se accoglierla o respingerla. Il pubblico ...

IL GIORNO

Era il 21 ottobre quando due bambini di uno e tre anni sono arrivati mortiin porto, il ... così piange Maria, così avvolte in un telo termico piangono le mamme deimorti a Lampedusa."Comment est - ce possible Comment est - ce possible". Continua a ripeterlo, coprendosi il volto con le mani segnate dalle ustioni. Non si dà pace Daouda, trentunenne della Guinea, sopravvissuto al ... Osio Sopra, incendio alla materna con bimbi feriti: scagionato il prete Ustionato con olio bollente: guardate oggi com'è diventato il piccolo Axel, ancora in cerca di casa. Si trova in Sardegna.Camere di detenzione a Kherson e Kharkiv dove venivano puniti giovanissimi. Putin annulla discorso al Parlamento ...