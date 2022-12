Benevento | rebus attacco | Forte punta al riscatto in un duello tra “Squali”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDue maglie su tre sono già assegnate. A guidare l’delcontro il Modena ci saranno Francescoe Andres Tello, protagonisti (in negativo e in positivo) della sfida col Cittadella. Per il terzo posto, invece, regna una “apparente” abbondanza: in corsa Improta, Acampora e Kubica. Tre scelte, in realtà, di ripiego, perché l’emergenza è tornata a bussare prepotentemente alla porta giallorossa e la coperta in avanti si è improvvisamente ristretta. Gli unici attaccanti di ruolo arruolabili per la sfida del “Braglia” saranno, per l’appunto, e Simy, oltre al giovane Thiam Pape. Dopo Ciano, La Gumina e Vokic, Cannavaro ha perso anche Farias per una lesione, con il brasiliano che ha chiuso anticipatamente il suo 2022, e Koutsoupias, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. ...