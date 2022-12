Almeria Torino | osservato un minuto di silenzio per Mihajlovic

Toro News

Alle 17.00 è andata in scena l'amichevole train vista della ripresa dei campionati Alle 17.00 è iniziata l'amichevole tra, in vista della ripresa dei campionati. Prima dell'inizio del match, le due squadre hanno ...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesa LIVE! Almeria-Torino 0-0 16' manca il gol anche Schuurs, pienamente recuperato 14' Karamoh manda alto dopo una bella azione corale 10' la partita non decolla ancora, il più determinato ...4' non eccellente l'uscita di Vanja 1' partiti Minuto di silenzio per Sinisa Mihajlovic Le squadre sono in campo Prima dell'inizio del match il Toro ha voluto dedicare ...