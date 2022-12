“William e Kate gelosi di noi” Harry e Meghan si fanno terra bruciata

...che le tensioni in famiglia abbiano portatoa perdere il suo proverbiale aplomb britannico . D'altra parte, non c'è da stupirsi se (come confermato da alcuni insiders) lui e la moglie...E' la seconda parte del documentario "Harry&Meghan" e il duca di Sussex racconta come precipitarono i rapporti con il padre, l'attuale re Carlo III, e il fratello; il negoziato che si svolse ...Da fratelli a acerrimi nemici. Sarebbe stata proprio una lite con William uno degli ultimi fatti che ha spinto Harry di lasciare la casa reale inglese. Lo rivela il principe sulla ...Sono uscite le ultime puntate della serie dedicata ai due ex reali inglesi, che hanno raccontato nuovi dettagli sul rapporto con il principe ...