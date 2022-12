Sudnews

Anci Puglia ha incontrato l'assessora Rosa Barone sul tema del, per fare il punto sull'attività del programma di assistenza agli ambiti territoriali sociali, iniziativa gestita da Anci Puglia in collaborazione con l'Assessorato aldella ...... grazie alla creazione di unaggregato." L'idea alla base del progetto, infatti, è la "... ma si amplia in "gestione sociale" in sinergia con i Servizi Sociali e con l'Azienda Sanitaria. ... Welfare locale: prosegue collaborazione tra Regione e Anci Puglia "È stata confermata la proficua collaborazione avviata da Regione e Anci Puglia nell'azione di supporto e assistenza tecnica messa in campo al servizio degli ambiti e dei comuni dal gruppo di lavoro A ...Rosa Barone: "Ambiti, comuni e sindaci rappresentano per noi un braccio operativo attraverso cui mettere in pratica le misure adottate e finanziate dall’Assessorato" ...