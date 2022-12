Traffico Roma del 15-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare ancora incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con laFirenze sino alla Tiburtina sempre in internal code dalla Casilina all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra Ottavia e Boccea poi dal bivio con laFiumicino all’uscita Ostia Acilia ancora tra le uscite Prenestina e Nomentana incidente Viale Palmiro Togliatti all’altezza di Viale deinisti attenzione a chi Viaggia verso la Casilina sul tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo Cody ora da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale in tangenziale Ci sono code dall’uscita per la stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico a complicare la situazione un incidente poco prima della Salaria code ...